ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вълчев: Доброто познаване на природните науки - биология, химия и физика, е изключително важно и за спортистите
На церемонията присъстваха кметът Стефан Радев и народните представители Мария Белова и Десислава Атанасова.
С инвестиция от 250 000 лева в училището са изградени три модерни кабинета - два по природни науки и един със специализиран софтуер за спортна подготовка.
Министър Вълчев подчерта, че STEM пространствата имат ключова роля за системата, защото дават възможност на децата да учат чрез практиката – с експерименти, опити и проучвания, които правят учебния материал по-достъпен и разбираем. "Доброто познаване на природните науки - биология, химия и физика, е изключително важно и за спортистите“, добави Вълчев. Той изрази увереност, че новият център ще помогне не само за добрата подготовка на учениците, но и за успешното им реализиране в живота.
По думите му спортните образователни институции имат безценно значение за развитието на спорта в страната, като всяко училище - независимо от вида и спецификата си, следва да има достъп до съвременна образователна среда. В изказването си той се позова на проучвания, които показват, че децата, които съчетават ученето и спорта, постигат по-високи резултати от тези, които само учат. "Това е основание още веднъж да апелираме към всички подрастващи, да спортуват активно, но и да учат усърдно, защото това ще ги направи още по-успешни личности“, отбеляза той.
От своя страна кметът на община Сливен Стефан Радев поздрави учениците и преподавателите за успехите и положените усилия за развитието на училището. "Спортът е много важен за цялата нация и за всички млади хора. Разчитаме на вас, че
Вие ще сте следващите положителни примери за младото поколение“, се обърна кметът към възпитаниците на училището.
След откриването на STEM центъра министър Вълчев връчи награди и на ученици-спортисти.
В рамките на посещението си той гостува на още две основни училища - ОУ "Юрий Гагарин“ в Сливен и ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ в село Камен, където разговаря за трудностите на екипите, които работят по Механизма за обхват. Той апелира да се насочат усилия към обхващане на децата в предучилищна възраст и подчерта важността на добрата координация с кметовете и областните управители. Министърът разговаря и с екипа на НУ Васил Левски" в Сливен.
По-късно през деня министър Вълчев и кметът Стефан Радев проведоха и среща с над 100 учители и директори от региона. На нея бяха коментирани приоритетите в системата на образованието, както и предизвикателствата в ежедневната им работа и предложенията им за промени. На срещата присъства и началникът на РУО в Сливен Боян Аксаков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
21:57 / 14.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Добри новини от пожара високо в Рила
12:38 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: