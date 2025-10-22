Вучич определи стрелбата пред парламента на Сърбия като терористичен акт

© Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че инцидентът със стрелбата пред сградата на Народната скупщина в Белград се разглежда като терористичен акт, предава Tanjug.



"Извинявам се, че трянва да напусна това събрание. Причината е терористичен акт, който се случи пред сградата на парламента на Сърбия, затова трябва да се занимавам с други дела“, заявява Вучич, изказвайки се на събитие, посветено на въпросите на развитието на селските райони.



По-рано изданието Kurir съобщи, че полицията е задържала 70-годишен мъж, който е открил стрелба пред сградата на парламента. Според предварителни данни, той е ранил 57-годишен мъж в бедрото, след което е запалил една от палатките на поддръжниците на президента, разположени на площада, и е хвърлил в огъня няколко патрона. Пострадалият е откаран в болница, животът му не е в опасност. Територията пред парламента е оградена, на място работят полиция, пожарникари и прокурор от Върховната прокуратура на Белград.