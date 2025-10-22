Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вучич определи стрелбата пред парламента на Сърбия като терористичен акт
Автор: Николина Александрова 16:08Коментари (0)71
©
Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че инцидентът със стрелбата пред сградата на Народната скупщина в Белград се разглежда като терористичен акт, предава Tanjug.

"Извинявам се, че трянва да напусна това събрание. Причината е терористичен акт, който се случи пред сградата на парламента на Сърбия, затова трябва да се занимавам с други дела“, заявява Вучич, изказвайки се на събитие, посветено на въпросите на развитието на селските райони.

По-рано изданието Kurir съобщи, че полицията е задържала 70-годишен мъж, който е открил стрелба пред сградата на парламента. Според предварителни данни, той е ранил 57-годишен мъж в бедрото, след което е запалил една от палатките на поддръжниците на президента, разположени на площада, и е хвърлил в огъня няколко патрона. Пострадалият е откаран в болница, животът му не е в опасност. Територията пред парламента е оградена, на място работят полиция, пожарникари и прокурор от Върховната прокуратура на Белград.

Още по темата: общо новини по темата: 7
22.10.2025 »
15.09.2025 »
06.09.2025 »
01.09.2025 »
26.08.2025 »
24.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Закупуване на самолети F-16
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: