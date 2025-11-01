ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Второ жестоко убийство в центъра на столицата за по-малко от 24 часа?
За това съобщи репортер на "Фокус". Екшънът се е развил на ул. "Пиротска“ 78. По информация на очевидци от близките магазини - става въпрос за убийство.
Територията на инцидента е заградена с ленти, на място има няколко екипи на полицията и линейка.
Все още няма официална информация от МВР. Припомняме,че жена на 45 години бе убита в центъра на София снощи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: