ЗАРЕЖДАНЕ...
Второ земетресение в близост до Симитли
©
Според първоначалните данни трусът е с магнитуд от 2.8 по скалата на Рихтер, а епицентърът е в близост до първото земетресение, регистрирано в 16.10 часа, край Симитли с магнитуд от 3.7 по Рихтер.
Още по темата
/
Земетресение в България!
23.06
Още от категорията
/
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
09:42
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
09:10
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 2026 г.. Няма шанс да се откажат заради поста на служебен премиер
01.01
Външно министерство: Българската писменост е всеки ден в портфейлите на над 300 млн. европейци
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.