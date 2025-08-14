ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вторият по големина вятърен парк в България произвежда зелена електроенергия в землището на Казанлък
в землището на Казанлък, над село Енина.
Всеки генератор е с височина 85 м и диаметър на ротора 80 м, с мощност 2,5 МВт всеки, производство на немската фирма Fuhrlander. Това е вторият по големина вятърен парк в България за производство на зелена енергия от възобновяемите източници, предава "Булфото".
Годишното производство на електроенергия от вятърния парк на връх
Бузлуджа е средно 135 GWh.
