Втори сме по субективна бедност, но какво значи това? 
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:34
© Фокус
Субективната бедност е начинът, по който възприемаме финансовото и материалното си положение. Гърция има най-висок субективен процент на бедност от 66,8%, според данни на Евростат за 2024 г.

Това е концепция, базирана на резултатите от статистиката на ЕС за доходите и условията на живот, събиране на данни, проведено във всички страни членки на ЕС, както и в повечето страни от Европейската асоциация за свободна търговия и страните кандидатки.

Каква е целта

Целта на този индикатор е да се оцени възприятието на респондентите за трудностите, пред които е изправено домакинството при задоволяване на своите нужди.

Оценката взима предвид материалното благосъстояние на домакинствата, включително доходи, разходи, дълг и богатство, пише BulgariaOnAir.

През 2024 г. 17,4% от населението на ЕС е било считано за субективно бедно, което е подобрение спрямо 19,1%, регистрирани през 2023 г.

Въпреки това, сред страните от ЕС, Гърция има най-висок дял на хора, считани за субективно бедни (66,8%), следвана от България (37,4%) и Словакия (28,7%), предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

В другия край на скалата най-ниските нива са отчетени в Нидерландия и Германия (и двете по 7,3%), както и в Люксембург (8,5%).

Възрастови групи

Разглеждайки различните възрастови групи в ЕС през 2024 г., субективният процент на бедност е бил най-висок сред хората под 18 години - 20,6%.

Сред хората на възраст от 18 до 64 години 17,3% са считани за субективно бедни, докато това е така за 14,9% от най-възрастното поколение (65 и повече години).

Забележително е, че всички възрастови групи са отбелязали намаление на общия дял от 2023 г. до 2024 г.

Най-голям спад е наблюдаван във възрастовата група 18-64 години с 1,8 процентни пункта, докато намалението както за най-младата, така и за най-възрастната възрастова група е 1,6 процентни пункта.






ИЗПРАТИ НОВИНА
