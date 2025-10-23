ЗАРЕЖДАНЕ...
|Втори сме по критериите на Европа за "субективно бедни"
Сред страните от ЕС Гърция имаше най-висок процент на хора, считани за субективно бедни (66,8%), следвана от България (37,4%) и Словакия (28,7%). В другия край на скалата най-ниските нива са отчетени в Нидерландия и Германия (и двете по 7,3%) и Люксембург (8,5%). Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".
Субективната бедност намалява за всички възрастови групи
Разглеждайки различните възрастови групи в ЕС през 2024 г., субективният процент на бедност е най-висок сред хората под 18 години - 20,6%. Сред хората на възраст от 18 до 64 години 17,3% са считани за субективно бедни, докато това е така за 14,9% от по-възрастното поколение (65 години и повече).
Забележително е, че всички възрастови групи са отбелязали намаление на общия дял от 2023 г. до 2024 г. Най-голям спад е наблюдаван във възрастовата група 18-64 години с 1,8 процентни пункта (п.п.), докато спадът както за най-младата, така и за най-възрастната възрастова група е 1,6 п.п.
