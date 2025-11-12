ЗАРЕЖДАНЕ...
Втори опит: Социалните партньори пак ще се опитат да обсъдят Бюджет 2026
© Фокус
"Фокус" публикува дневния ред на заседанието, което ще си проведе утре- 13 ноември.
1. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.
2. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.
3. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
"Фокус" припомня, че насрочената среща на Националният тристранен съвет за 5 ноември, така и не се състоя.
Още по темата
/
Лидия Шулева: Необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор е проблем, надвишава реалните нива на инфлация
11.11
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
11.11
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
10.11
Още от категорията
/
Правителството се поизнесе по споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната
16:51
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
15:06
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:00
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:53
Илиян Василев: Политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси с декрети, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри
08:53
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
11.11
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.