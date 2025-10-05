Новини
Втори ден военнослужещи помагат за преодоляване на последствията от наводненията
Автор: Елиза Дечева 12:03
©
Втори ден Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) и от Командването за логистична поддръжка (КЛП) помагат в ликвидирането на последствията от наводненията в Бургаско.

Военнослужещите от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас, и от Транспортен батальон към КЛП в Бургас оказват помощ със специализирана техника за почистване на публичната инфраструктура и осигуряване на достъп до сградите в най-засегнатите части в "Елените“.

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас.

Включването на Въоръжените сили във възстановяването на района от пораженията, нанесени от проливните дъждове, е част от третата мисия на Българската армия в помощ на населението – "Принос към националната сигурност в мирно време“. 

Българската армия остава в пълна готовност да изпрати допълнителни сили и средства и да продължи мисията си в помощ на населението.

общо новини по темата: 37
05.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
