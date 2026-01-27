Превозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора протестират със затваряне на гранични пунктове по пътя към Западна и Централна Европа. В 13 часа в понеделник пунктовете ни със Сърбия бяха затворени за тежкотоварни автомобили, които пътуват към България. Беше спрян трафикът и в двете посоки. Леките коли се пропускат.А след полунощ на 27 януари е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона на вход към България и през граничните контролно-пропускателни пунктове на Северна Македония "Връшка чука", "Брегово", "Стрезимировци", "Гюешево", "Делчево" и "Златарево".Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия. Протестът се осъществява със затваряне на граничните терминали за влизане на товарни МПС на територията на РС Македония и на трасетата на самите гранични пунктове за изход от страната само за товарни автомобили. Пътническият трафик се осъществява безпрепятствено.Причината за протеста са проблеми, свързани с новата система за вход и изход на ЕС и произтичащите от нея икономически загуби за превозвачите, поради ограничението за престой на територията на държавите членки до 90 дни в рамките на 180-дневен период, пише NOVA.На общата граница между България и Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП. Преминаващите водачи се уведомяват своевременно за ограниченията и възможностите за изчакване, с цел недопускане на струпване и напрежение.