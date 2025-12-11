През 2025 г. 20,0% от предприятията в ЕС с 10 или повече служители са използвали технологии за изкуствен интелект (ИИ) за осъществяване на дейността си, което показва солиден ръст от 6,5 процентни пункта (п.п.) спрямо 13,5% през 2024 г. В сравнение с 2021 г. (7,7%) и 2023 г. (8,1%), използването на технологии с ИИ става все по-популярно сред предприятията в ЕС. Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".през 2025 г. е в Дания (42,0%), Финландия (37,8%) и Швеция (35,0%).Почти всички страни от ЕС са регистрирали увеличение на дела на предприятията, използващи технологии с ИИ, в сравнение с предходната година. Дания е регистрирала най-голямо увеличение (+14,5 п.п.), следвана от Финландия (+13,5 п.п.) и Литва (+12,5 п.п.).(11,8%). Следвано от използването на ИИ за генериране на снимки, видеоклипове, звук/аудио (9,5%), писмен или говорим език (8,8%) и за преобразуване на говорим език в машинночетим формат (7,2%).В сравнение с 2024 г., използването на ИИ технологии, което е нараснало най-много през 2025 г., е било анализът на писмен език (+4,9 процентни пункта), следвано от генерирането на писмен или говорим език (+3,4%).