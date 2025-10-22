ЗАРЕЖДАНЕ...
|Всички работещи в здравния сектор може да получат увеличение на заплатите
По време на заседанието на Комисията бяха разгледани законови поправки за регулация на заплатите на медиците.
"Необходимите за това средства ще бъдат предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. и затова партиите от управляващата коалиция днес няма да подкрепят нито един от първоначално предложените варианти", каза Ангелов и поясни:
"На ниво коалиция сме взели решение представените искания на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме и бюджетни възможности как това да се случи. Тъй като работещите в системата на здравеопазването се финансират основно от НЗОК, а разходите са фиксирани и определени със Закона за бюджета на НЗОК, вариантът който сме намерили не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта".
Повишение на заплатите в сектор здравеопазване няма да получат само младите лекари, а и всички в системата - лекари без специалност, лекари с по една, две и повече специалности, началници на клиники и отделения, медицински сестри и т.н. Всичко това ще бъде разписано в Закона за бюджета на НЗОК.
Според Костадин Ангелов приходите на лечебните заведения трябва да бъдат увеличени, за да има скок и в заплатите.
По думите му с 400 млн. лева ще нарасне бюджетът на НЗОК за 2026 спрямо тазгодишния или ще бъде близо 10 млрд. лева.
