Всички работещи в здравния сектор може да получат увеличение на заплатите

Възможно е да има увеличение на заплатите на здравните работници. Това стана ясно от думите на шефа на Комисията по здравеопазване в парламента Костадин Ангелов.



По време на заседанието на Комисията бяха разгледани законови поправки за регулация на заплатите на медиците.



"Необходимите за това средства ще бъдат предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. и затова партиите от управляващата коалиция днес няма да подкрепят нито един от първоначално предложените варианти", каза Ангелов и поясни:



"На ниво коалиция сме взели решение представените искания на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме и бюджетни възможности как това да се случи. Тъй като работещите в системата на здравеопазването се финансират основно от НЗОК, а разходите са фиксирани и определени със Закона за бюджета на НЗОК, вариантът който сме намерили не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта".



Повишение на заплатите в сектор здравеопазване няма да получат само младите лекари, а и всички в системата - лекари без специалност, лекари с по една, две и повече специалности, началници на клиники и отделения, медицински сестри и т.н. Всичко това ще бъде разписано в Закона за бюджета на НЗОК.



Според Костадин Ангелов приходите на лечебните заведения трябва да бъдат увеличени, за да има скок и в заплатите.



По думите му с 400 млн. лева ще нарасне бюджетът на НЗОК за 2026 спрямо тазгодишния или ще бъде близо 10 млрд. лева.