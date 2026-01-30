ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички гранични пунктове между България и Сърбия са затворени за тежкотоварен трафик
Поради тази причина на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. Движението на леки коли и автобуси в двете посоки не е преустановено.
