Всеки трети българин страда от този синдром

© С първата седмица на септември за мнозина идва не само краят на ваканцията, но и началото на познатия работен стрес. Този труден преход от безгрижието към рутината вдъхнови един диджей да го превърне в хит в TikTok, а психолози потвърждават, че явлението е напълно реално и засяга всеки трети българин. То носи името "следваканционен синдром“.



Всичко започва, когато DJ Емо Митев чува английска песен по темата и решава, че е редно тя да има и български вариант. "Малко я побългарих, тук-там някоя дума замених и я качих в интернет“, коментира той. За броени седмици парчето става хит, защото улавя емоцията, позната на хиляди завръщащи се от отпуск. Емо споделя, че се е вдъхновил да я създаде, за да разведри отпускарите, които се сблъскват с мрачната офис реалност. "Изведнъж отиваш, всички са намусени, правят ти проблеми, не им се работи и целият този преход от почивка към работа е много труден“, обяснява пред Нова той.



Оказва се, че тези емоции имат своето професионално обяснение. Според психотерапевта Детелина Стаменова, "следваканционният синдром“ е състояние, което може да продължи от една-две седмици до цял месец. Тя отбелязва, че то се засилва и от социалните мрежи, където "нашите приятели споделят снимки колко им е хубаво в момента“. Самият Емо с усмивка добавя, че на него му отнема "горе-долу 12 месеца да се климатизира“.



Симптомите на този постваканционен стрес не са за подценяване – те включват главоболие, проблеми с концентрацията и липса на продуктивност. За да не изпадаме в такова състояние, психотерапевтите съветват да си осигурим "почивка след почивката“. "Да не е от почивката в работата, а да има период на нагласяне, да си повървя по улицата, да си видя приятелите, да имам малко време за себе си“, препоръчва Детелина Стаменова. Друг полезен съвет е да пренесем частица от ваканцията у дома, за да задържим лятото по-дълго. "Може да бъде някакъв аромат, с който сме се срещнали, може да е свещ“, дава пример тя.



Според Стаменова друг проблем е, че българите често не умеят да си почиват истински. Вместо да релаксират, мнозина се хвърлят в домакинска или ремонтна работа. "Една майка, която непрекъснато чисти, или баща, който постоянно оправя огради, не си седи вкъщи“, казва тя. Според нея, този модел е свързан с народната мъдрост: "И прочутото 'за лудо работи, за лудо не стой' ни дава една карта, с която се движим през живота си“. Тя подчертава, че грижата за себе си е ключова: "Да се грижиш за себе си не е само да се храниш със здравословна храна, но и да си даваш почивка“.



Въпреки че по данни на експерти всеки трети работещ у нас преминава през този синдром, Емо Митев казва, че е намерил своя баланс. "Ако трябва да бъда честен, едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали, е работата, която имам. Много ми беше трудно да се установя“, признава той. Затова и неговото послание към всички е ясно: "Пожелавам на всички хора да си намерят работа, която им харесва, да се преборят за нея и да бъдат щастливи“.