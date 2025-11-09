ЗАРЕЖДАНЕ...
|Все повече българи купуват имоти в Кипър
"Имаме два типа инвеститори от България - това са млади двойки или семейства, които си купуват втори дом, ваканционен дом или се преместват в Кипър, за да работят дистанционно. И втората група са инвеститори, които търсят висока доходност, а също за почивка и отдаване под наем дългосрочно", Надя Антонсон пред Bulgaria ON AIR.
"Продават се предимно вили, а при апартаментите по-скоро са инвеститори за краткосрочни наеми. Но семействата търсят вили", допълни Ан-Вероника Стефансен.
"На едно място можем да помогнем на хората да се прелокират, на инвеститорите да инвестират в Кипър и да е по-лесно за хората да минат през системата", подчерта тя.
