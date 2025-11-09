Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Все повече българи купуват имоти в Кипър
Автор: ИА Фокус 09:11Коментари (0)85
© Bulgaria ON AIR
Има засилен интерес от българи за покупка на жилища в Кипър. Това разказаха в предаването Money.bg норвежката Ан-Вероника Стефансен и българката Надя Антонсон, които са основателки на компанията Cyperium.

"Имаме два типа инвеститори от България - това са млади двойки или семейства, които си купуват втори дом, ваканционен дом или се преместват в Кипър, за да работят дистанционно. И втората група са инвеститори, които търсят висока доходност, а също за почивка и отдаване под наем дългосрочно", Надя Антонсон пред Bulgaria ON AIR.

"Продават се предимно вили, а при апартаментите по-скоро са инвеститори за краткосрочни наеми. Но семействата търсят вили", допълни Ан-Вероника Стефансен.

"На едно място можем да помогнем на хората да се прелокират, на инвеститорите да инвестират в Кипър и да е по-лесно за хората да минат през системата", подчерта тя.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
11:35 / 07.11.2025
Криминално проявен е задържан за нападението с нож над жена в центъра на Благоевград?
Криминално проявен е задържан за нападението с нож над жена в центъра на Благоевград?
17:48 / 07.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
19:14 / 07.11.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Санкциите срещу Русия
Катастрофи в България
Четирима са задържани в Старозагорско заради кражба на гориво от тръбопровод
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: