Все още няма ваксини срещу грип у нас

© У нас. Все още няма противогрипни ваксини в аптеките, показа проверка на bTV.



А заболелите от сезонни вируси и коронавирус се увеличават. Кои са очакваните щамове тази година?



Дни след началото на астрономическата есен Костадин Карастойков вече е в аптеката. "Дойдох да попитам за ваксина но още не са дошли, няма наличие в момента", казва тя.



Ваксини все още няма, а фармацевтите вече правят списъци на желаещите да си купят.



"Повишено е търсенето в момента. Нашите дистрибутори казват, че ваксините ще дойдат, заявени са, но нямаме фиксирана дата, на която ще получим ваксините", казва Иванка Велева – магистър-фармацевт.



Истинският пик на сезонните вируси предстои, според експертите.



"Не мога да кажа за повишена заболеваемост към този момент. Стандартни респираторни заболявания, хреми които не са нещо извън норма", коментира д-р Юлиан Кръстев – общопрактикуващ лекар.



"Вирусите, които в момента доказваме причиняващи възпаления на горните дихателни пътища причиняват Ринит, тоест хрема, предимно при малки деца до 5 години с повишена температура и краткосрочно един два дни неразположение", проф. Ива Христова.



Очакваните щамове на грип тази година са включени в очакваната ваксина. Най-разпространени се очаква да бъдат тип А Виктория H1N1 и тип А Хроейша H3N2, както и тип Б Виктория.



"За нашата страна повишението е от 140 на 180 случая за последната седмица, повишението е за всички възрастови групи."



Здравните власти препоръчват навременна имунизация и напомнят за превантивните мерки – често миене на ръцете, проветряване на помещенията и ограничаване на контактите с болни хора.