Все още не е ясно административното наказание на ватмана от инцидента с дерайлиралия трамвай

© Facebook Комисията по транспорт в Столичния общински съвет изслушва изпълнителния директор на "Столичен електротранспорт" ЕАД. Причината е тежкия инцидент по трамвайна линия 22, която се случи във вторник.



Към момента има задържан, който е криминално проявен и изтърпява условна присъда.



Припомняме, че рано сутринта на 2 септември трамвай по линия 22 дерайлира и нанесе значителни материални щети по подлез и частни автомобили в района на Румънското посолство. За щастие инцидентът се размина без пострадали и жертви.



"Изчаквам последно, за да видя ще бъдат ли повдигнати обвинения освен тези към момента. Санкциите по Кодекса на труда, в такива случаи са - или предложение за уволнение или увонние, или ако има някакви щети, заплащане на тези щети", заяви директорът на Столичния електротранспорт Евгени Ганчев, предаде репортер на Sofia24.bg.



"Ще имаме извънреден инструктаж, като ще разясним въпросната ситуация на всички останали водачи. Ще им припомним задълженията им по спазване на дефинирани инструкции. Те се извършват ежедневно и периодично. Отново ще им бъде направен инструктаж как се обезопасява превозно средство. Правим и психологически прегледи", каза още той.



Той подчерта, че видеозаписите са предадени на Центъра за градска мобилност.



"Записите от видеокамерите са в ЦГМ. Те са предадени на разследващите органи. Много по-интересни са камерите от съседните сгради, като те дават една по-детайлна информация. Факт е, че има външна намеса и без нея нямаше да се случи инцидента", каза Евгени Ганчев.



Директорът на Столичния електротранспорт говори и за идеята да се раздават храни на напитки.



"Ще се въздържа от коментар по този въпрос. Осигурено им е място на водачите за почивка на последните спирки, раздава се вода в топлите дни при излизане от депата. Търси се вариант да се монтират и климатични системи, като в част от возилата това вече е факт. Време за почивка има регламентирано, макар че те са притиснати от разписанията. Трудът им е изключително тежък. Около 1200 жалби годишно получаваме от граждани. Около 250 има за тютюнопушене на водачите. Тези, които са за напускане на превозното средство от водач за закуска или по друга причина, се броят на едната ми ръка", допълни Ганчев.



В последните години тенденция за цялото дружество - трамваи, тролейбуси е да има между 400 и 500 пътно-транспортни произшествия годишно. ПРи всяко едно от тях се взимат съответните мерки - правят се съответните инструктажи, санкционира се по Кодекса на труда, заплащат се материални щети и т.н. Разбира се превозните средства на дружеството - трамваи, тролейбуси, участват в многто непредизвикани от тях пътно-транспортни произшествия. Те също се регистрират по съответния ред. Има така наречени транспортни злополуки, когато превозно средство е засечено от друго - те също се регистрират", каза още директорът на СТоличния електротранспорт.