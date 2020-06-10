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|Âðúùàò ëè ñå ÊÏÏ-òàòà ïî èçõîäèòå íà îáëàñòíèòå ãðàäîâå?
"Äîêëàäúò å èçêëþ÷èòåëíî ïîäðîáåí. Îñâåí íåãî, ñå ïðîâåäå è ñðåùà ïðè ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ. Èñêàì äà âè óâåäîìÿ, ÷å îò äîêëàäúò íà äîö. Êóí÷åâ ÿñíî ñå âèæäà, ÷å ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà ïðîäúëæàâà äà áúäå ñåðèîçíà îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà õîðàòà. Â òàêàâà ïîñîêà ãîâîðÿò è öèôðèòå", îáÿñíè Àíàíèåâ. Â Áúëãàðèÿ áðîÿò íà çàðàçåíèòå å 2889, à ïî÷èíàëèòå ñà 167. Ñïîðåä ìèíèñòúðúò òîâà íèñêî ðàâíèùå ñå äúëæè íà ïðåäïðèåòèòå ìåðêè.
"Ñ÷èòàìå, ÷å òå òðÿáâà äà ïðîäúëæàò è ïðåç ñëåäâàùèòå 15 äåíà. Íÿìà íîâè ìåðêè, êîèòî äà ñå ïðèëàãàò. Çàïîâåäèòå ìè îñòàâàò äà äåéñòâàò. Òå ñà â 3 îñíîâíè íàïðàâëåíèÿ. Ïðîäúëæàâà äà äåéñòâà âðåìåííîòî îãðàíè÷àâàíå íà âëèçàíåòî íà ãðàæäàíè íà òðåòè ñòðàíè íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà, ñ èçêëþ÷åíèå íà íÿêîëêî áàëêàíñêè ñòðàíè - ×åðíà ãîðà, Áîñíà è Õåðöåãîâèíà è Ñúðáèÿ. Çà îñòàíàëèòå ñòðàíè î÷àêâàìå îáùî åâðîïåéñêî ðåøåíèå"', îáÿâè ìèíèñòúðúò.
Òîé å íà ìíåíèå, ÷å àêî ãðàíèöèòå ñå îòâîðÿò, òîâà ùå ñòàíå íàé-ðàíî îò 1 þëè.
"Âòîðîòî íàïðàâëåíèå å ñâúðçàíî ñ ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè. Òå âêëþ÷âàò ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ, õèãèåíà íà ðúöåòå, äåçèíôåêöèÿ è íîñåíå íà ìàñêè. Ðåøèõìå, ÷å íà çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà ìîæåì äà ïðåïîðú÷àìå íîñåíåòî íà ìàñêè, êàòî ñå ñïàçâà ñúîòâåòíà äèñòàíöèÿ. Åäèíñòâåíî çàäúëæèòåëíî îñòàâà íîñåíåòî íà ìàñêè â ïóáëè÷íèÿ òðàíñïîðò", îáÿñíè Àíàíèåâ.
Òðåòàòà ìÿðêà å ñâúðçàíà ñ âúâåæäàíåòî íà îãðàíè÷åíèå íà ìàñîâèòå ìåðîïðèÿòèÿ. Íîâîòî, êîåòî âëèçà â çàïîâåäòà, å, ÷å íà çàêðèòè ìåñòà êàïàöèòåò ùå å 50% - èëè çàåìàíå íà ìåñòàòà ïðåç åäíà ñåäàëêà.
Áðîÿò íà ìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë, íîñèòåë íà êîðîíàâèðóñ, å 302. Èìà íîâè 5 ñëó÷àÿ, îò êîèòî èìà äâà ëåêàðè è òðè ñåñòðè.
Ñïîðåä Àíàíèåâ ìÿðêàòà, êîÿòî îãðàíè÷àâà ïîñåùåíèåòî â ìàãàçèíèòå íà õîðà äî 60 ãîäèíè, òðÿáâà äà îòïàäíå. Ìèíèñòúðúò å íà ìíåíèå, ÷å îáùåñòâîòî âå÷å å äîñòàòú÷íî äèñöèïëèíèðàíî.
"Çíàåòå, ÷å ñïåöèàëíî â Äîñïàò, êëúñòúðúò òðúãíà îò öåõà çà äåòñêè èãðà÷êè. Îáõâàíàòè ñà âñè÷êè, êîèòî ñà áèëè â êîíòàêò ñúñ çàðàçåíè. Ïî òîçè íà÷èí ñå ñâèâà îáðú÷à íà ïîòåíöèàëíè çàðàçèòåëè íà õîðàòà òàì. Â Ñúðíèöà âèðóñúò äîéäå îò Äîñïàò", îáÿñíè Àíàíèåâ.
Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð èçðàçè íàäåæäà, ÷å íÿìà äà ñå íàëîæè äà ñå âúâåæäàò ÊÏÏ-òà è äà ñå âðúùàò ïî-ñòðîãèòå ïðàâèëà.
"Íåêà íå ãîâîðèì çà çàòâàðÿíå íà ãðàäîâå è ãðàíèöè. Òîâà å ìÿðêà, çà êîÿòî âñÿêà äúðæàâà òðÿáâà äà å ïðåäâàðèòåëíî ãîòîâà. Ìèñëèì çà òàêèâà ñëó÷àè, àêî ñå ñòèãíå äîòàì", îáÿñíè Àíàíèåâ.
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Êîìåíòàðè (14)
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ïðåäè 2 ÷. è 58 ìèí.
ïðåäè 3 ÷. è 21 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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