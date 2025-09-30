Новини
Връхлитат ни интензивни валежи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:27Коментари (0)38
През нощта над страната ще има разкъсана облачност, над много райони незначителна. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по крайбрежието на морето малко по-високи, в София - около 6°. Утре облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен западен вятър.

Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в Западна България до 23° в югоизточните райони от страната, в София – около 16°. Вечерта от запад ще започне бързо увеличение на облачността и ще завали дъжд. През нощта срещу четвъртък в западните райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него да нахлува студен въздух. 

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но през нощта срещу четвъртък ще се усили.






