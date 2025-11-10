Новини
Връхлита ни силна магнитна буря
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:24Коментари (0)96
Плазмен облак, изхвърлен от мощно слънчево изригване, ще достигне Земята и ще предизвика магнитна буря вечерта на 11 ноември. Това съобщи Михаил Леус, водещ специалист в метеорологичния център FOBOS, в Telegram.

Експертът отбеляза, че днес към Земята ще се приближи слънчев плазмен поток, образуван след изригването M1.7, регистрирано на 7 ноември. Това ще наруши магнитното поле на планетата. 

"Но във вторник, когато Земята бъде ударена от по-мощен облак от слънчева материя, изпратен в космоса след изригване с максималната възможна величина X1.7, наблюдавано на нашата звезда миналата неделя, се очаква въздействието върху геомагнитното поле да бъде по-интензивно“, пише синоптикът.

Както уточни Леус, геомагнитното поле ще навлезе в състояние на умерена буря - нива G1-G2. Магнитната активност ще продължи до сряда сутринта, след което постепенно ще започне да намалява.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
