ЗАРЕЖДАНЕ...
Времето за взимане на решение при покупка на жилище сериозно намалява
©
Основната причина е предстоящото влизане на България в еврозоната. Купувачите се стремят да финализират сделките си преди преминаването към единната валута, тъй като очакват допълнително поскъпване на имотите след 1 януари 2026 г.
Обичайният оглед на няколко жилища остава практика, но крайните решения се взимат значително по-бързо – купувачите не искат да отлагат и рискуват по-високи цени. Голям остава и делът на хората, които купуват за инвестиция. Новото строителство привлича най-силно именно тях – в София около 30% от покупките в този сегмент са инвестиционни, а във Варна и Пловдив делът е още по-висок.
Причините са ясни: жилищата в нови сгради поскъпват по-бързо и носят по-висок потенциал за препродажба. Освен това се смята, че бъдещите наематели на ново строителство са по-надеждни и по-многобройни.
Активността се подхранва и от житейски фактори – желание за покупка на първи собствен дом, търсене на по-голямо жилище или нужда от по-комфортна среда. В ситуации на висока инфлация много хора предпочитат да вложат спестяванията си в имот вместо в нисколихвен банков депозит.
Брокерите отчитат изключително активен пазар на къщи в радиус до 30 км от столицата. Търсят се три типа имоти: по-стари къщи, които изискват ремонт; къщи до 500 хил. евро – най-масовият сегмент; и луксозни къщи над този бюджет.
Най-големият интерес идва от семейства в 30-те си години, които предпочитат да платят около 250 хил. евро за къща с двор в околностите, вместо за двустаен в София. Дворът, възможността за детски игри, барбекю, басейн, спокойствието и свободното паркиране се превръщат в ключови предимства. Този начин на живот е особено предпочитан от хора, които могат да работят дистанционно.
Имотният пазар остава в подем, движен от комбинация между очаквания за поскъпване, желание за по-добър дом и стремеж към устойчиви инвестиции. Купувачите действат бързо – а 2026 г. допълнително ускорява темпото.
Още по темата
/
Богомил Николов: Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, по-лесно е и ще има по-малко рискове
11:38
Имотите и еврозоната: Виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран
27.11
Съветът за икономически анализи: Опитът на други страни от Източна Европа, приели еврото показва, че на пазара на труда има увеличение на заетостта и заплащането
26.11
Още от категорията
/
Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета, без да се усетят, че са маша в ръцете на едни или на други
21:25
Българската търговско-промишлена палата: Не е добре за стабилността на икономиката на България да навлезем в 2026 без приет бюджет
16:55
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
09:34
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.