Истинска мартенска динамика, но с типичен февруарски финал ни очаква през следващите дни. Времето ще премине през рязка трансформация – от силни топли южни ветрове и пролетни температури до гръмотевични бури и застудяване, което може да донесе и сняг. Това пишат синоптиците от Meteo Balkans.Очакват се проливни валежи, коментират още синоптиците.Преди развалянето на времето в събота и неделя се очакват силни и топли южни ветрове. На места в Централна Северна България и във Врачанския Балкан поривите ще достигат 80–100 км/ч. Най-интензивни ще бъдат ветровете в районите близо до северните склонове на Стара планина, където фьоновият ефект ще допринесе за допълнително повишение на температурите.Под влияние на южния поток температурите ще се повишат рязко. В много райони на страната, особено в Централна Стара планина, Пловдивско и Врачанско, термометрите ще показват 15–16 градуса, а на отделни места – до 18–19 градуса по Целзий. Усещането ще бъде по-скоро пролетно, отколкото зимно.Късно следобед в неделя и през нощта срещу понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. С него се очаква рязка промяна на времето – развитие на купесто-дъждовна облачност и гръмотевични бури. Ще има условия и за шквалови явления, особено в Централна и Източна България.След преминаването на фронта температурите ще започнат да се понижават чувствително, а валежите постепенно ще преминават от дъжд в сняг в по-високите райони и на места в Северна България.Предстои динамичен период, в който времето ще демонстрира целия си арсенал – от пролетна мекота до зимна изненада.