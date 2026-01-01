ЗАРЕЖДАНЕ...
Времето през следващите дни: Сняг, дъжд и поледици, нахлува нов фронт
© НИМХ
В по-голямата част от страната ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни в събота над северните и планинските райони, където на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици. В неделя ще бъде предимно облачно, повишена остава вероятността за валежи в Северна България и планините.
През първите дни от новата седмица валежи ще има на повече места из цялата страна. В северозападните райони, с приближаването на студен фронт, температурите ще се понижат и ще са близки до 0°, а дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг.
В Източна България, където ще продължи да духа умерен южен вятър, ще остане сравнително топло с температури до 15°-16°. В средата на седмицата, с преминаването на фронта в северозападната половина от страната дъждът ще премине в сняг, а в равнинната част от Южна България и по Черноморието ще превалява дъжд.
Температурите ще са в широки граници, но с малък денонощен ход, от минус 1° - минус 2° в северозападните до 14°-15° в югоизточните райони.
