Времето пред екрана може да има ползи за децата

© Родителството в дигиталната ера може да се усеща като навигиране в лабиринт от мнения и съвети. Строгите ограничения върху употребата на устройствата или директните забрани често доминират разговорите за времето пред екрана, оставяйки семействата затрупани от противоречиви насоки за това какво е подходящо за децата от различни възрасти.



Проучванията разкриват, че качеството на това, което децата гледат, играят и с което си взаимодействат, често е по-важно от количеството време, прекарано пред екрана.



Статия от 2022 г., публикувана в Frontiers in Psychology, установява, че гледането на екрани може да има вредно или благоприятно въздействие върху развитието, в зависимост от съдържанието и контекста, като подчертава, че не цялото време пред екрана има един и същи ефект.



Това не е просто игра с числа



Традиционният фокус върху продължителността често подвежда семействата да мислят, че управлението на времето пред екрана е свързано с ограничаване на минутите.



"Чрез ограничаване на продължителността семействата са карани да вярват, че управлението на използването на екрана е проста игра с числа“, казва Кейти Дейвис, автор на Technology’s Child: Digital Media’s Role in the Ages and Stages of Growing Up и съдиректор на UW Digital Youth Lab. Вместо това тя насърчава родителите да "обмислят какво правят децата на екраните си, с кого взаимодействат и как преживяването ги кара да се чувстват“.



Кина Макавой, дигитален уелнес преподавател и съосновател на DMV



Unplugged, добавя: "Границите могат да отпаднат с опростени насоки за времето пред екрана. Например, 5-годишно дете, което гледа история, дълга 45 минутна, на своя iPad в хола, докато родителите му приготвят вечеря наблизо, е много предпочитано изживяване за развиващ се мозък, отколкото 5-годишно дете, което има достъп до YouTube Shorts само́ в стаята си за 45 минути.“



Този фокусиран върху числата начин на мислене може също така несправедливо да опетни технологията, казва Ригън Видиксис, старши изследовател в EDC’s Center for Children and Technology. Тя добавя, че разговорът често пренебрегва многото положителни употреби на екрани и медии, включително възможности за творчество, учене и общуване.



​Осмисляне на времето пред екрана



Родителите и лицата, които се грижат за тях, могат да превърнат времето пред екрана в инструмент за растеж и общуване, като внимателно го интегрират в семейния живот. Вместо да налага строги правила, Дейвис предлага на семействата "да вплитат екрани в тъканта на ежедневието по начини, които подобряват, вместо да отклоняват споделените преживявания и индивидуалното израстване“.



Например, проучване от 2022 г. подчертава как видеоигрите, в правилния контекст, могат да подобрят уменията за решаване на проблеми, координацията око-ръка и когнитивното развитие при децата.



С подходящо напътствие децата могат да използват технологията, за да изследват своите интереси, да се свързват с различни общности и да се застъпват за каузи – всичко това без да се привързват към екраните. "Технологиите са просто още една среда в техния живот и нещо, което те трябва да научат, за да развият здравословни навици, с подкрепата на техните семейства и други медийни ментори“, казва Видиксис.



"Разговорите за дигиталните навици, съвместната ангажираност в дейности и предоставянето на контекст за това, което децата виждат и правят онлайн, са критични аспекти за насърчаване на здравословното използване на технологиите“, казва Дейвис.



Практически съвети за балансиран дигитален живот



Създаването на балансиран дигитален живот започва с подготвяне на качествено съдържание и задаване на реалистични очаквания. Макавой препоръчва на родителите "да забавят достъпа на децата си до алгоритмично контролирани технологични продукти (социални медии, YouTube Shorts, TikTok) възможно най-дълго“, за да помогнат на развиващите се мозъци. Вместо това потърсете приложения, игри и предавания, които насърчават творчеството, критичното мислене и активното ангажиране вместо пасивното потребление. Няколко експерти казват, че Common Sense Media е чудесен ресурс, за да видите как се измерват различните цифрови медийни опции.



Освен да подготвят съдържание, родителите трябва също да търсят балансиран начин на живот за своите семейства. Времето пред екрана трябва практично да допълва, а не да замества детските дейности като прекарване на открито, физическа активност, лично социално общуване, хобита и спорт.



Родителите могат да обмислят да създадат определени часове от деня или ситуации, в които времето пред екрана да е забранено, за да намерят баланс, който работи за семейството им. Или създайте публични цифрови пространства около дома. Каквото и да решите, правилата и очакванията трябва да са ясни и изрични, казва Видиксис. Тя добавя, че правилата също трябва да бъдат разумни и лесно да се променят според обстоятелствата в живота. В края на краищата самото време пред екрана не е имплицитно лошо и не цялото време, прекарано пред екрана е еднакво, пише nationalgeographic.bg.



В крайна сметка целта не е да се премахнат екраните, а да се насочат децата към положителна връзка с технологиите. "Родителите трябва да се запитат: Използването на технологията помага ли на детето ми да се развива и насърчава ли растежа? Тези качества са много по-важни от броя на минутите, прекарани на дадено устройство“, казва Дейвис.