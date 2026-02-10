Днес ще е предимно облачно. Преди обяд на места в югоизточните райони ще има превалявания от дъжд, а почти през целия ден в северозападните и планинските – от сняг. След обяд над Югозападна и Централна България облачността ще се разкъса. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони умерен вятър от изток-североизток, който в източната част от страната ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 3°.В планините ще бъде облачно, в масивите от западната половина от страната с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°, съобщават от НИМХ.По Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд по южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, който след обяд е отслабне и ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.Атмосферното налягане слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца.Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 31 мин. и залязва в 17 ч. и 52 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 17 мин. и залязва в 11 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.