Временни промени в организацията на движението по АМ "Струма" в района на Перник и София

© От тази събота /11 октомври/ до 17 октомври за подобряване на отводняването временно се налагат промени в организацията на движението по АМ "Струма“ в областите Перник и Софийска. Това съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".



Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. поетапно в участъка от 0 до 38-и км при п. в. Долна Диканя и в двете платна за движение. При изпълнение на работите временно ще се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента на магистралата в двете платна, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.



АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.