Кръвното налягане е важен показател за здравето на сърдечно-съдовата система. То се измерва чрез два основни параметъра: горна (систолична) и долна (диастолична) граница.С малко помощ от експерти,събра за вас основното, което може да бъде само ориентир. Съветът ни е, ако нещо ви притесни, задължително да отидете на лекар.И така – горната граница на кръвното налягане (систолично налягане), се измерва при свиване на сърцето като така изпомпва кръв към артериите. Това е моментът на най-високото налягане в артериите. Систоличното налягане отразява силата, с която сърцето изпраща кръв към тялото.– Нормални стойности: под 120 mmHg– Повишени стойности: 120-129 mmHg– Първи стадий на високо кръвно налягане (хипертония): 130-139 mmHg– Втори стадий на високо кръвно налягане: 140 mmHg или повече– Хипертонична криза: 180 mmHg или повече (критично състояние)Долната граница на кръвното налягане (диастолично налягане), се измерва, когато сърцето е в покой между два удара. Това е моментът на най-ниското налягане в артериите. Диастоличното налягане отразява състоянието на артериите и еластичността им, както и периферното съдово съпротивление.– Нормални стойности: под 80 mmHg– Първи стадий на високо кръвно налягане (хипертония): 80-89 mmHg– Втори стадий на високо кръвно налягане: 90 mmHg или повече– Хипертонична криза: 120 mmHg или повече (критично състояние)Лекарите, цитирани от, са категорични, че всеки организъм е индивидуален. Посочените параметри са средни и примерни, имат за цел да ви ориентират. Ако нещо ви притесни, първо потърсете личния си лекар, той би могъл да ви насочи към кардиолог. Важно е да не бъдем немарливи към здравето си.