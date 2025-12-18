ЗАРЕЖДАНЕ...
Военновъздушните сили помогнаха при донорска ситуация
Самолетът излетя в 15.33 часа на 17 декември за летище Варна и в 01.29 часа на 18 декември 2028 г. се приземи обратно на летище "Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.
Командир на екипажа беше майор Николай Георгиев, помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер майор Мирослав Пипев.
