Дежурен екипаж на самолет C-27J "Spartan“ от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от УМБАЛ "Александровска“ при създадената донорска ситуация за органна трансплантация, съобщиха от Министерството на отбраната.Самолетът излетя в 15.33 часа на 17 декември за летище Варна и в 01.29 часа на 18 декември 2028 г. се приземи обратно на летище "Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.Командир на екипажа беше майор Николай Георгиев, помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер майор Мирослав Пипев.