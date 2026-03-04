Рая Назарян обяви, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил Народното събрание, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.
Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана.
Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).
