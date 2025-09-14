Новини
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:57Коментари (0)59
Предприели сме действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление, като с решение на началника на отбраната вече се извършва маньовър на сили и средства. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в ефира на bTV.

"Да, нашите самолети МиГ-29 са подготвени за огнево въздействие по такива цели, ако се наложи. Казвам на хората да бъдат спокойни, ние вземаме мерки. НАТО взема мерки, ще бъде усилено наблюдението, за да бъдат предпазени хората от подобни притеснения", каза още той.

Според Запрянов реакцията на Полша е била много адекватна и НАТО отговаря с конкретни мерки.

"Започва изпълнение на операция "Източна стража", с която на територията на всички натовски страни, граничещи с Украйна, ще бъдат разгърнати допълнителни сили за противовъздушна отбрана и за борба с дронове. Ние също сме предприели действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление. Най-важното е откриването на тези обети да бъде своевременно. След това тяхното поразяване и неутрализиране е по-лесно", каза още военният министър.

