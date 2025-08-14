Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Военният град" край Кабиле ще глътне около 50 млн. евро
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:50Коментари (0)71
©
След две години, прекарани в политическо говорене, най-накрая са факт първите конкретни стъпки за изграждането на нова голяма военна база за целите на Българската армия и НАТО в района на село Кабиле и авиобаза Безмер край Ямбол. Тя трябва да приюти многонационална бойна група на Алианса или, при нужда, значително по-големи формирования.

За проекта се говори от лятото на 2023 г., когато тогавашният министър-председател Николай Денков посочи, че натовските войници у нас ще станат 4 пъти повече и сегашната батальонна бойна група на НАТО - под италианско командване и с голямо американско, британско и гръцко участие, трябва да стане бригада с около 5000 души и повече единици техника.

Военният министър в същото правителство Тодор Тагарев заяви, че ще се построи "цял малък град" за войниците от съюзническите армии за поне 100 милиона лева.

Всичко това трябваше да се случи през тази година, но едва на последното правителствено заседание беше приет проект на споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле".

Той предвижда изграждане на "военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на Република България" именно във войскови район "Кабиле".

Проектът е важен както за сигурността, така и за икономиката. Локацията на базата е избрана заради близостта до съществуващи военни обекти, включително - военно летище (което и сега е база за съвместно ползване), но и заради гражданската инфраструктура, която включва жп линия и относително наблизо разположеното летище в Бургас.

Строителството на база, която трябва да може да подслони цяла дивизия, е сериозен проект, който може да ангажира няколко строителни фирми и стотици работници. Той върви ръка за ръка със сериозно подобряване на пътната, водната и електропреносната инфраструктура.

След завършването му ще има възможност за заетост в различни невоенни дейности в комплекса като например поддръжката, а също и шанс за местни фирми да предоставят различни услуги, пише money.bg.

Ключовата дума е "възможност" - появата на военна база не носи със себе си автоматично подобряване на местната икономика.

В някои случаи е така - натовски бази като "Рамщайн" и "Авиано" вливат милиони евро в местните икономики всяка година. Големи логистични хъбове като тези в Неапол и Франкфурт пък са създадени на основата на военни инвестиции.

Към момента съвместната база в Ново село е по-скоро пример за това, че НАТО не носи автоматичен просперитет. Полигонът се използва от съюзнически войски от 2006 г. насам, като след американски инвестиции от над 50 млн. долара пътната и ВиК инфраструктурата са в по-добро състояние от преди. Няколко фирми имат договори с базата, а местни хора работят с нея, но все още не са станали реалност инвестициите в бизнеси и имоти, които някои в региона са очаквали.

Още по темата: общо новини по темата: 66
13.08.2025 »
09.08.2025 »
08.08.2025 »
07.08.2025 »
31.07.2025 »
31.07.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
16:22 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
07:43 / 12.08.2025
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Удариха престъпно сдружение
Туризъм
Колективната отбрана на Европа
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: