Военна прокуратура поема случая с катастрофата в Ямболско, при която загина капитан Николай Илиев
Автор: Петър Дучев 11:43
©
Под ръководството на Военноокръжна прокуратура-Сливен се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за пътнотранспортно произшествие близо до разклона за с. Маломирово, обл. Ямбол.

На 11.08.2025 г. около 16,50 часа на пътя Елхово-Бургас е възникнал тежък сблъсък между военен автомобил "марка УАЗ“, управляван от военнослужещия старши сержант Георги Георгиев, и лек автомобил "Мерцедес“, управляван от гражданско лице. Във военния автомобил е пътувал и капитан Николай Илиев.

При произшествието капитан Николай Илиев е изпаднал от военния автомобил и е бил затиснат от него. Той и водачите на двата автомобила незабавно са транспортирани до МБАЛ "Свети Пантелеймон“- град Ямбол, където офицерът по-късно е починал.

По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие. Извършен е оглед на мястото, провеждат се разпити на свидетели и други следствени действия.

Разследването по случая се извършва под надзора на прокурор от Военноокръжна прокуратура-Сливен от органите на РС "Военна полиция“-град Сливен.

