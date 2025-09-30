ЗАРЕЖДАНЕ...
|Военен ритуал-панихида се проведе на историческия връх Каймакчалан за поредна година
Пред присъстващите командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков подчерта значимостта на възпоменателното събитие. "Тук е демонстриран българският дух от военнослужещите от 11-и пехотен сливенски полк, като един ярък представител на цялата Българска армия по време на Първата световна война“, каза генерал Дешков и припомни, че българските войни в продължение на месец и половина са водили драматични боеве в тази част на фронта, като особено тежки сражения се водят от 12 до 30 септември 1916 г. На 30 септември те слизат от този връх, губейки позицията, но не губейки духа си и не отстъпвайки от каузата, каза още генерал Дешков.
Генерал (о.р.) Константин Попов изрази удовлетворение, че продължава традицията за отбелязване на годишнината на връх Каймакчалан, започнала през 2016 г., когато беше началник на отбраната. Той благодари на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков затова, че Сухопътните войски са поели щафетата и на днешната дата са на историческия връх.
