|Внукът на Цар Симеон II стана гвардеец
Тържествената церемония по приемането му в редиците на организацията се състоя в присъствието на Негово Величество Цар Симеон II и членове на българското царското семейство.
С благословията на Цар Симеон ІІ и княгиня Калина, княз Симеон-Хасан прие символите на младежката гвардия, като тържествено пристъпи в редиците на организацията. Приветстван бе от д-р Денислава Ангелова – председател на Сдружение "Младежки гвардейски отряди“.
По време на церемонията княз Симеон-Хасан се поздрави лично с младите гвардейци от ученическия гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – гр. Елин Пелин, които имаха честта да се срещнат с Царя в двореца "Врана“.
Младежът е отговорен с чувство на отдаденост към българските традиции и национален дух. Роден в София, с истински интерес към нашата история, символи и духовни ценности, Симеон-Хасан е израснал в международна среда, владее няколко езика и демонстрира искрена обич към България.
Като част от организацията, Князът ще репетира и участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – Елин Пелин, както и в национални и международни прояви, форуми и инициативи за младежко участие, доброволчество и гражданско образование.
Със своята подготовка, широк светоглед и комуникативност, княз Симеон-Хасан ще бъде естествен посланик на младите гвардейци на България в Европа и по света, носейки със себе си духа на феърплей, отговорност и уважение – ценности, които са в основата на младежката гвардейска идея.
Първото официално участие на младият княз, като част от Младежките гвардейски отряди на България ще бъде на 1 ноември – Деня на народните будители, когато младите гвардейци ще отдадат почит на делото на българските просветители и духовни водачи.
Сдружение "Младежки гвардейски отряди“ обединява ученици и младежи от цялата страна, които с дух на родолюбие, уважение и обществена отговорност усвояват знания и умения по протокол, етикет, доброволчество, лидерство и гражданска активност.
Младежките гвардейци участват в национални и местни инициативи, обществени каузи и образователни програми, насочени към възпитанието в уважение, съпричастност и любов към България и нейните традиции.
Инициативата се осъществява под патронажа на Президента на Република България, със съдействието на Националната гвардейска част и с подкрепата на Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта.
