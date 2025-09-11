Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца

© Facebook Благоевградчани алармират през социалните мрежи за поредна измама, която се случва на територията на града.



Йоана Ангелова, очевидец на измамата разказва:



Вчера в магазин "Метро“ станахме свидетели на неприятна ситуация. Мъж, видимо без здравословни проблеми, обикаляше и събираше подписи и пари, като твърдеше, че събира средства за глухи хора, хора с увреждания и бедни деца. След като го спряхме и поискахме официален документ, който да доказва думите му, той побягна. Охраната успя да го спре, а тогава се разбра, че става дума за измама. Мъжът беше румънец и не действаше сам – имаше и жена на средна възраст с него. Когато се разгоря скандал, "книжката“ му с подписи беше изхвърлена в коша. Напоследък зачестяват случаи на измами – хора, които се представят за нещо, което не са, и се опитват да ви подмамят. Не се доверявайте сляпо!