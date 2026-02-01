За голямо задръстване на АМ ''Тракия" 70 километра преди входа на София, сигнализираха очевидци в социалните мрежи. Пътят е непочистен."Тапа, не се движим", казват хората. Остава тежка пътната обстановка на АМ ''Тракия" заради лошото време.По-рано очевидци сигнализираха и за сериозно затруднено движение на АМ "Тракия“ в района на Ихтиман в посока София. Няколко ТИР-а са закъсали и блокират част от платната, образуват се дълги колони от автомобили.От АПИ обявиха по-рано, че над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища.апелира да шофирате с повишено внимание!