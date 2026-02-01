ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание шофьори! Голямо задръстване на влизане в София по АМ "Тракия"
©
"Тапа, не се движим", казват хората. Остава тежка пътната обстановка на АМ ''Тракия" заради лошото време.
По-рано очевидци сигнализираха и за сериозно затруднено движение на АМ "Тракия“ в района на Ихтиман в посока София. Няколко ТИР-а са закъсали и блокират част от платната, образуват се дълги колони от автомобили.
От АПИ обявиха по-рано, че над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища.
ФОКУС апелира да шофирате с повишено внимание!
Още по темата
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Още от категорията
/
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
01.02
След приетия от депутатите закон: Как ще се извършва регистрацията на електрическите тротинетки?
01.02
Църковният празник днес
31.01
Празник е!
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Зимен ад на АМ "Тракия": Тапи и закъсали автомобили!
19:38 / 01.02.2026
Братовчед на Нотариуса за "SS клуб": Имаше сантимент към Хитлер
19:23 / 01.02.2026
Силен снеговалеж затруднява движението по АМ "Тракия" след Пазард...
19:38 / 01.02.2026
Снегът предизвика сериозни задръствания по АМ "Тракия"
17:28 / 01.02.2026
Предупреждение за студ и значителни снеговалежи в почти цялата ст...
17:27 / 01.02.2026
Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото
16:14 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.