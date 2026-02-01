Сподели close
За голямо задръстване на АМ ''Тракия" 70 километра преди входа на София, сигнализираха очевидци в социалните мрежи. Пътят е непочистен. 

"Тапа, не се движим", казват хората. Остава тежка пътната обстановка на АМ ''Тракия" заради лошото време.  

По-рано очевидци сигнализираха и за сериозно затруднено движение на АМ "Тракия“ в района на Ихтиман в посока София. Няколко ТИР-а са закъсали и блокират част от платната, образуват се дълги колони от автомобили. 

От АПИ обявиха по-рано, че над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. 

ФОКУС апелира да шофирате с повишено внимание!