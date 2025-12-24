Сподели close
Автомобил е с потрошена предница на 165-ти км на АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават пътуващи в района на аутобана. 

Към момента няма данни за пострадали и информация как се е стигнало до инцидента.

Синоптиците издадоха червен код за опасно време, а от АПИ апелират шофьорите да тръгват на път готови за зимни условия.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!