Внимание, шофьори! Автомобил е с потрошена предница на АМ "Тракия"
Към момента няма данни за пострадали и информация как се е стигнало до инцидента.
Синоптиците издадоха червен код за опасно време, а от АПИ апелират шофьорите да тръгват на път готови за зимни условия.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
