Внимание! Регистрирана е екстремно силна магнитна буря тази сутрин!
ВНИМАНИЕ!
Апаратурата в Геомагнитна обсерватория Панагюрище регистрира стойности на екстремно силна магнитна буря в ранните часове на деня.
Това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни. Как ще продължи този процес предстои да видим.
