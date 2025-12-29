ЗАРЕЖДАНЕ...
Внезапно и само на 53 си отиде един от най-титулованите ни спортисти
Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 13,30 ч в църквата на гробищен парк "Бакърена фабика" в София.
Българската федерация по джудо изказва искрени съболезнования на семейството и близките!
Поклон пред паметта ѝ!
