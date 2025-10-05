ЗАРЕЖДАНЕ...
|Внезапна акция на НАП в най-големия пазар на открито в България, търговци ca хванати в крачка
Двама от проверените търговци издадоха касови бележки според нормативните изисквания. При контролна покупка в друг обект, инспекторите от НАП установиха, че във фискалния бон цената на артикула е изписана само в лева, заради което търговецът получи предупреждение. Други негови колеги не издадоха касови бележки при заплащането на стоките, за което предстои да получат актове за установени административни нарушения.
Търговците имат още само три дни, за да приведат фискалните си устройства според изискванията на Закона за въвеждане на еврото, така че върху касовите бележки да се изписва крайната сума в лева и в евро. От 8 октомври НАП започва да налага санкции.
Виж още:
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
11:03 / 03.10.2025
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
17:04 / 03.10.2025
Истинска зима в планините около Кюстендил
07:56 / 03.10.2025
