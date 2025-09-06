ЗАРЕЖДАНЕ...
|Внесоха обвинение срещу шофьора, който се вряза с колата си в заведение в Разград и уби на място трима души
Припомняме, че трима души загинаха, след като кола се заби в заведение в Разград на 6 юли. Инцидентът се е случил в 1:36 ч. на ул. "Грънчарска". Жертвите са на 64, 52 и 68 години и са били посетители в заведението.
За по-малко от два месеца, в рамките на първоначалния срок на разследването, Окръжна прокуратура – Разград приключи работата по досъдебно производство за тежко пътнотранспортно произшествие, при което загинаха трима души, съобщиха от Апелативна прокуратура – Варна.. В съда вече е внесен обвинителен акт срещу 19-годишния Н.Д., управлявал автомобила, с който е причинена катастрофата в Разград. Той ще се изправи пред съда и ще отговаря за причиняване на смърт на три лица при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч.
В хода на разследването, за изключително кратък срок, са извършени множество процесуални действия – разпитани са свидетелите на фаталния инцидент, назначени и изготвени са редица експертизи. Събрани са всички необходими доказателства за приключване на досъдебната фаза и внасяне на обвинителен акт в съда. Предстои Окръжният съд в Разград да насрочи заседание по делото в следващите дни. Ако бъде признат за виновен, Н.Д. може да получи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 10 до 15 години.
Тежкото произшествие възникна през нощта на 6 юли 2025 година на улица в град Разград. Управлявайки автомобила на своя баща, 19-годишният Н.Д. губи контрол над превозното средство и се блъска в масите на заведение, разположени извън пътя. В този момент там се намирали трима мъже, които след удара, загиват на място. Жертвите на произшествието са на 64 г., на 62 г. и на 58 г.
Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Взетите кръвна проба и урина за изготвянето на химичен анализ и експертиза потвърждават факта, че младежът не е употребил алкохол или забранени субстанции преди да седне зад волана. Авто-техническата експертиза по досъдебното производство е установила, че той се е движил с над 90 км/ч или с други думи повече от 40 км/ч над позволената в града скорост.
