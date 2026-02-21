ЗАРЕЖДАНЕ...
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
Техническото и експлоатационното състояние на язовирите се следи както от собствениците и операторите – НЕК ЕАД, "Напоителни системи“ ЕАД, "Земинвест“ ЕАД и ДП УСЯ, така и от областните управители, кметовете, ГД ПБЗН и служителите на ДАМТН. При необходимост се извършват проверки на място за осигурените от собствениците мерки за недопускане на аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация.
Във всички опасни точки има екипи на място, които следят ситуацията. Поддържа се и постоянна връзка с Националния оперативен център, като към момента няма постъпили сигнали за аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях на територията на страната.
