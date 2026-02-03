Призовавам търговците и хората, които имат нужда, да не приемат пощите като банки, банковата система е достатъчно боеспособна да поеме целия трафик. На практика пощите се занимават с нещо, което не им е свойствена дейност. Това каза Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото по време на брифинг.По думите му има тренд на поскъпване при кашкавала, сиренето и маслото."Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обръщение", припомни той."През изминалата седмица от КЗП са инспектирали 282 търговци, при 10 са констатирани нарушения, съставени са 7 акта. Проверявани са хранителни стоки, паркинги аптеки, училищни столове – по постъпили сигнали. Най-честите сигнали са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените", каза Иванов.По думите му НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро.