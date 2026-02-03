ЗАРЕЖДАНЕ...
Властите отчетоха поскъпване при кашкавала, сиренето и маслото
© ФОКУС
По думите му има тренд на поскъпване при кашкавала, сиренето и маслото.
"Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обръщение", припомни той.
"През изминалата седмица от КЗП са инспектирали 282 търговци, при 10 са констатирани нарушения, съставени са 7 акта. Проверявани са хранителни стоки, паркинги аптеки, училищни столове – по постъпили сигнали. Най-честите сигнали са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените", каза Иванов.
По думите му НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро.
Още по темата
/
Финансов анализатор: Еврото няма да ни спаси от търговците, които не издават касов бон. Българите държат колосални суми в банките
02.02
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
01.02
Още от категорията
/
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
11:49
Икономисти: "Безумно" е евентуално актуализиране на удължен бюджет, политическата ситуация е ключова
11:00
Богдан Милчев: Политиците изпускат контрола, отказвайки да носят отговорност за това, което се случва по пътищата
10:40
Мистериозно: След всяко разглеждане от ТЕЛК, процентът за трайно намалена работоспособност на мъж намалява
10:19
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
09:20
Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим
07:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.