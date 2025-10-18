Новини
Владислав Панев: Вероятно ще бъде назначен по-послушен председател на НС
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:09
"До края на годината очаквам Наталия Киселова да бъде сменена като председател на Народното събрание", заяви икономистът и бивш депутат от ПП-ДБ Владислав Панев.

Заедно с бившия здравен министър д-р Стефан Константинов коментираха изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред ИК на партията в петък.

"Неслучайно към Киселова бяха атаките, защото тя е като че ли последният член на домовата книга, който не е изцяло подвластен на дуета Борисов и Пеевски. Вероятно ще бъде назначен по-послушен председател на Народното събрание", каза Панев пред Bulgaria ON AIR.   

"Борисов е израснал от актьор от НАТФИЗ до звезда на Бродуей - последното представление наистина заслужаваше внимание", коментира още икономистът. 

Д-р Стефан Константинов определи изказването на лидера на ГЕРБ така: "Видяхме класическия Борисов, който отсъстваше много време от телевизора. Неговото изявление не беше толкова за стягане на редиците, защото формалната среща беше такава... Това бяха многопластови изявления и разбира се, са разчетени и от коалиционните партньори, които едни вероятно се тресат от страх, на други вече страхът им минава, трети, може би, точат лиги за нещо повече, така че ще видим какво ще се случи в понеделник". 

На финала те отговориха и на въпрос на Ганиела Ангелова загрява ли президентът Румен Радев за политическия терен.

Д-р Константинов посочи: "Шансът е късата памет на хората. Радев не е нов месия - в крайна сметка служебните правителства бяха негови и се видя какво стана... Така че той не е алтернатива, но вероятно част от хората ще забравят и ще търсят новия месия."

Панев допълни: "Той не е нов, въпросът е каква е алтернативата, а хората ратуват за алтернатива"

