Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ ñòàíà áèçíåñìåí, îòâîðè ñè ôèðìà

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Ïðåäìåòúò íà äåéíîñò íà ôèðìàòà å "êîíñóëòàíòñêè óñëóãè â îáëàñòòà íà ïóáëè÷íèòå è ÷àñòíèòå ôèíàíñè, óïðàâëåíèåòî è ñòðóêòóðèðàíåòî íà ïðåäïðèÿòèÿ, òúðãîâñêà äåéíîñò â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà, òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî è ïîñðåäíè÷åñòâî, êàêòî è âñÿêàêâè äðóãè äåéíîñòè, ðàçðåøåíè îò áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî ïðè ñúîáðàçÿâàíå è ñïàçâàíå íà âñÿêàêâè ëèöåíçèîííè, ðåãèñòðàöèîííè èëè äðóãè èçèñêâàíèÿ".
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