ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Владимир Николов: Децата трябва да имат специфично образование за медийна и дигитална грамотност
"Наблюдаваме процес на инфофлация – процес и явление, при което въпреки огромното количество информация, която залива онлайн пространството, по медиите, нейната достоверност и истинност намаляват. Това пряко влияе върху подрастващите и води до състояние като инфофрения – състояние на когнитивен, емоционален и психологически разпад, именно вследствие на прекомерната информация. Говори се дори за процес на инволюция, процес, обратен на еволюцията, водещ до когнитивен и социален застой или дори регрес,“ посочи той и обясни, че само с усилията на полиция, на прокуратура, на съд, не може да се спре този процес.
"Злото или ръката на мрака се протяга от онлайн пространството и понякога има непоправими последици в действителността,“ посочи още окръжният прокурор и обясни, че тъй като децата живеят и комуникират там, този стремеж да бъдат уязвени тяхната чест, достойнство, различните конфликти в онлайн пространството често водят до насилието сред подрастващите в действителността. Според Николов цялото общество трябва да вземе мерки да не се стига до този етап. "Децата трябва да бъдат грамотни, да знаят и да могат да се пазят, да имат специфично образование за медийна и дигитална грамотност. И тук е много важна ролята на родителите, ролята на учителите. Децата трябва да комуникират с възрастните, с хора, на които се доверяват, за да могат да споделят това, което се случва.“
България осъвременява своето законодателство в сферата на наказателния процес, но е необходимо осмисляне на цялостната нормативна рамка за детското правосъдие и създаване на тази среда, която да ни гарантира превенция. Необходимите стъпки, както и законодателните мерки са много, но най-съществената част според госта е създаването на стратегия на държавно ниво.
"Необходима е стратегия, дори инвестиции в създаване на такава среда, в организирането на обществени, общински спортни клубове, които да привличат все повече деца, да ги ангажират с различни дейности. Всичко това изисква действително осмисляне и стратегия като елемент от националната сигурност.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: