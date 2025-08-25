Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Владимир Митев за румънската инфлация: България се дава за пример за по-ефективно събиране на ДДС
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:34Коментари (0)95
©
Румъния регистрира най-високата инфлация в Европейския съюз – близо 8%. По темата пред NOVA говори журналистът и основател на българо-румънския блог "Мостът на приятелството“ Владимир Митев.

"Има няколко фактора, които допринасят за този ръст на цените. Едната причина е увеличаването на ДДС с 2%, а другата е либерализацията на цената на електричеството от 1 юли. Преди това държавата субсидираше цените, но сега сметките на хората се увеличиха, а токът е ключов компонент в себестойността на много продукти. Допълнително и акцизите върху горивата поскъпнаха,“ посочи Митев.

По думите му управителят на Централната банка на Румъния вече предупреди, че инфлацията може да надхвърли 9% още през септември.

На въпрос как румънците посрещат високата инфлация, Митев отбеляза: "Това, че румънци пазаруват в България, не е ново. Например при цигари-туризмът е добре познат, тъй като акцизите у нас са по-ниски. Освен това, горивата в Русе са малко по-евтини от тези в Гюргево или Букурещ“.

От "парти на разходите“ до свръхдефицит

Журналистът сравни ситуацията с "махмурлук след дълго парти на правителствени разходи“. Румъния от години е в процедура по свръхдефицит, като е предвиден план за намаляване до 2030 г. Вместо планираните 7,9% от БВП, през 2023 г. дефицитът достига 9,3%.

"Миналата година беше супер изборна година – имаше всички видове вотове, а така правителството нямаше стимул да намалява разходи. Напротив – средствата се раздаваха“, обясни той.

Румъния следва модел на икономически растеж чрез повишение на заплати и стимули за потреблението, което в краткосрочен план дава тласък на икономиката, но води и до дисбаланси.

Новите мерки за стабилизация

"През 2026 г. ще бъде въведено замразяване на заплатите и пенсиите. В образованието вече увеличиха нормите на учителите, което реално означава съкращения. Въвеждат се и по-високи данъци за хaзaртния бизнес, както и специален данък върху дъщерни компании на мултинационални корпорации,“ заяви Митев.

Той подчерта, че проблемът е в ниската събираемост на данъци: "Румъния е на второ място в ЕС след Ирландия по ниски бюджетни приходи. Дори България се дава за пример за по-ефективно събиране на ДДС“.

В заключение Митев посочи, че румънският модел е по-различен от българския, тъй като страната е по-голяма и потреблението играе по-голяма роля:

"Трудно e да се каже дали всичко е било грешка. Някои виждат в сегашната ситуация просто корекция след години на ръст. Дълго време доходите се увеличаваха, държавата инвестираше в пътища и инфраструктура. Сега идва момент на балансиране“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:06 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
10:34 / 23.08.2025
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
14:16 / 23.08.2025
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
20:16 / 23.08.2025
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
22:53 / 23.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Животните на Фокус
Катастрофи в Кюстендилско
Първият учебен ден
Масови протести срещу цените на горивата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: