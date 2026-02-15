"Потребителската кошница е с 6 евро по-скъпа от началото на годината." Това обяви Владимир Иванов от Координационния център за еврото.Той обясни, че ръстът на е свързан основно със сезонни фактори при зеленчуците, а не с еврото."В момента имаме изцяло сезонния фактор. Червен пипер – над 100%. Зелен пипер – над 100%. Тиквички – над 100%", добави Иванов.По думите му при други основни храни няма съществено движение:"При основните хранителни продукти – брашно и яйца, съответно захар – са точно на нули от началото на годината досега. Киселото мляко е с минус 6 цента, свинското месо – с минус 32 цента. Много се преекспонират проблеми. В момента сме в период на истинно зимното поскъпване. То щеше да се случи, независимо от валутата. Трябва да признаем, че ръстовете в цените на зеленият пипер, червеният пипер и тиквичките са доста стряскащи, както и на краставицата. Просто има много малко предлагане. Но всичко това е съвсем закономерно пазарен фактор и не е свързано с еврозоната и с евро."Месец и половина след влизането на България в еврозоната и малко повече от две седмици след като плащаме само в евро, "най-главният резултат е, че сме минали много гладко през процеса", заяви Владимир Иванов в ефира на bTV.По думите му към момента вече около 85% от левовете са иззети от БНБ, а в обращение остават приблизително 5 млрд. лева."У нас вече нямаме проблем с обращението, като цяло е добре обезпечено и с евро. И нямаме проблем с левови наличности", подчерта Иванов.Той припомни и сроковете за обмяната на останалите левове:"В БНБ е безплатно обменянето. Съответно в търговските банки – до 6 месеца, и в пощата. Буквално, ако някой има останали количества левове, няма никакъв проблем да ги върне – съвсем спокойно, без напрежения, без паника."По думите му е нормално около 10% от левовете може да останат извън системата – заради колекционери, сантимент или изгубени банкноти."Пазят за сантимент. Други колекционери си събират определени банкноти. Други банкноти са унищожени или по някаква причина скрити, ненамерени. Досега няма практика в някоя държава да се иззети на 100%", каза Иванов.Той коментира и възможността част от необменените левове да са "сиви пари":"По-скоро тези последните 15%, има такива пари, които хора няма как да ги покажат. Аз ги съветвам да ги декларират. Навреме да си платят данъка. Няма как да избегнат недекларирането на такъв тип пари."Иванов обясни, че засилените проверки по повод въвеждането на еврото продължават, като срокът е до 8 август, съгласно решението на Министерския съвет и закона.НАП е направила над 8000 проверки от началото на кампанията, като има 571 административно-наказателни преписки, 80 наказателни постановления и предстои издаването на другите.КЗП има около 160 административно-наказателни преписки. Глобите са до 200 000 лева.По думите му санкциите са сериозни и обикновено се плащат:"Те са с доста сериозен размер – от 5 до 200 хиляди лева, това не е добра практика рецидивизма, тъй като следващата глоба е доста сериозна", каза Иванов.Той добави, че делът на нарушителите на пазара не е изненадващ:"Общо взето хората, които решават да са в нарушения, са около 11–12% от играчите на пазара. А във връзка само със Закона за въвеждане на еврото – са под 10%.“Според Иванов нарушенията най-често се откриват при малки търговски обекти и услуги:"Най-честите нарушители са малки обекти, обикновено за услуги - заведения за обществено хранене в малък мащаб. Там, където има определен фризьорски салон, има случаи от 10 лева постригването да става на 20 евро. Това са хора, които не държат на своята репутация.“Той даде примери и за "номера" при услуги."Автомивки, които намалиха цената на 50 евроцента, но намалиха и времето. Такъв тип номера не се харесват и дразнят хората. Детските атракциони и забавления – от едно левче на едно евро“, обясни Иванов.За проверките около 14 февруари, включително и при цветарските магазини, Иванов уточни, че резултатите ще бъдат обобщени на предстоящ брифинг.Проверките по въвеждането на еврото продължават до 8 август, като институциите обещават да следят както за правилното обозначаване на цените, така и за опити за необосновано повишение.