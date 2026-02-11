ЗАРЕЖДАНЕ...
Владимир Иванов: Основният принос за отчетеното поскъпване идва от сезонните зеленчуци
© NOVA NEWS
По думите на Иванов възприятието за инфлацията е силно субективно, тъй като всеки потребител има различни навици и предпочитания. "Всеки има собствена инфлация – тя не е обективна, а зависи от това какво купува“, подчерта той.
Малката потребителска кошница е поскъпнала с 5 евро от януари досега
Основният принос за отчетеното поскъпване идва от сезонните зеленчуци, които не са типични за този период от годината. Най-сериозни увеличения са отчетени при: зелени чушки – 109%, тиквички – 96%, червени чушки – 63%.
Краставиците също продължават възходящия си ценови тренд, като само за последните десет дни са поскъпнали с около 30 евроцента. Причината е ограниченото предлагане и неподходящите сезонни условия за производство.
За разлика от зеленчуците, при редица основни продукти цените остават стабилни или дори намаляват. Свинското месо е поевтиняло с около 20 цента, киселото мляко – със 7%, а оризът също бележи спад. Прясното мляко и портокалите са без промяна, докато при други стоки като брашно, фасул, яйца и захар се наблюдават минимални увеличения от 1–3 цента.
"Това са нормални колебания за зимния период. Пазарът не е статичен – той зависи от търсенето и предлагането“, обясни Иванов.
Според председателя на Комисията по стоковите борси процесите нямат пряка връзка с влизането в еврозоната. В началото на годината е имало засилено търсене, породено от еуфория и очаквания, но вече се наблюдават признаци на нормализиране.
"Към март ще влезем в реализма и ще имаме един нормално функциониращ пазар“, прогнозира Иванов. Той припомни, че подобни сезонни цикли се наблюдават устойчиво през последните 20–25 години – зимно поскъпване и пролетно-летно поевтиняване.
Иванов коментира и сравненията с цените в Западна Европа, като подчерта, че често се сравняват несъпоставими продукти – различно качество, грамажи и стандарти. По думите му големите пазари като Германия, Франция и Холандия постигат по-ниски цени заради икономии от мащаба и силно развити кооперативни структури.
Той изрази скептицизъм към идеите за таван на надценките, като предупреди, че подобни мерки могат да доведат до недостиг на стоки и пазарни изкривявания. "Исторически подобни намеси почти винаги водят до негативни ефекти“, каза Иванов и даде пример с по-доброто представяне на България спрямо Унгария и Румъния през 2022–2023 г., когато страната е разчитала на свободния пазарен механизъм.
Решението според него е не в административни ограничения, а в повишаване на ефективността – както в производството, така и в търговията. Иванов посочи Холандия като пример за успешно кооперативно земеделие и добре организирана търговска инфраструктура.
Още по темата
/
Статистиката с предварителни данни за инфлацията у нас – очаква ръст при храните и услугите от малката кошница
03.02
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
24.01
Докъде доведе таванът на цените в 9 други държави и можем ли да разчитаме, че настъпването на греблото няма да ни удари фронтално
24.01
Мая Манолова: Законопроектът "Антиспекула" няма да доведе до дефицит на стоки, икономически щети и повишаване на инфлацията
21.01
Сиропи за кашлица и таблетки за смучене у нас масово се регистрират като медицински изделия, а не като лекарствени продукти
13.01
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
13.01
Още от категорията
/
От ИТН внасят законопрект за допълнение на Закона за личните данни, искат глоби до 50 000 евро
11:48
Проф. Пламен Киров: Днес или утре се очакват новини от президентството, свързани със служебното правителство
10:52
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:17
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
09:16
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
09:04
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.