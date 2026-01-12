ЗАРЕЖДАНЕ...
Владимир Иванов: Няма основания за драстичен ръст на цените
© Булфото
По думите му в страната не е имало тавани на цените, нито административна намеса в ценообразуването, която да доведе до дефицити или изкуствени дисбаланси. "Затова и твърденията, че след края на преходния период ще има рязък скок на цените, са "митологеми", които не отговарят на реалната икономическа ситуация", допълни той.
Според Иванов няма нужда от въвеждане на таван на цените.
"Пазарът, особено при основните хранителни продукти, е силно конкурентен и добре обезпечен. Част от стоките дори са по-евтини спрямо миналата година – като прясното мляко, маслото, захарта и олиото. По-големи ценови движения се наблюдават при продукти, свързани с кафе и какао, но и там пазарът вече се стабилизира заради увеличаващи се световни запаси. Административното ограничаване на цените никога не е работило – то води до дефицити и изкривяване на пазара", подчерта Иванов.
Той посочи, че България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото. "Правилата за превалутиране в по-голямата си част се спазват, а нивото на нарушенията е под 10%", каза още Иванов.
Още по темата
/
Ето кой ще извършва наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на еврото на територията на Благоевградско
16:14
Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
11.01
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
11.01
Ние, потребителите: Ако върнатото ресто не е точно, клиентът трябва да настоява на място да бъде коригирано
11.01
Николай Василев: Цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени
10.01
Карадимов: Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно
10.01
Проф. Бобева: Обикновено се очаква да обеднееш в еврозоната, а ние от миналата година демонстрираме огромно богатство
09.01
Още от категорията
/
Евродепутатът Радев с резерви към 100-процентен машинен вот: Не трябва по никакъв начин да застрашаваме сигурността и честността на вота
18:52
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
15:21
Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите на гръцките фермери са в размер на милиони евро
14:30
Валери Жаблянов: Политическата посока на БСП тепърва ще се изработва, всичко е в ръцете на делегатите на конгреса
09:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.